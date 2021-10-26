Минеева: Запрет на работу ночью может заставить часть бизнеса уйти в "подполье"

Несколько дней назад российский лидер Владимир Путин приказал губернаторам и Роспотребнадзору лучше контролировать соблюдение всех введенных ограничений. Здесь имеется в виду и установление запрета на организацию зрелищно-развлекательных событий, и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. Соответствующий указ был отдан после совещания президента России с федеральным правительством 20 октября. Об этом пишет tass.ru.
Татьяна Минеева считает, что установление полного запрета на работу по ночам заставит часть индустрии уйти в «подполье». Сильнейший удар придется на сектор развлекательных мероприятий. Надо понимать, что концерты, вечеринки и свадьбы, как правило, идут до ночи. Наименьшие убытки ожидает сектор деловой событийной индустрии. Там обычно вся работа проводится в дневное время.
Решением проблемы может служить проведение всех мероприятий в формате COVID-free. Этого желают представители бизнес-сообщества. Необходимо четкое взаимодействие с Роспотребнадзором, пояснила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы.
Так, чиновники Московского региона по причине ухудшения ситуации с ковидом объявили нерабочим период с 28 октября по 7 ноября.
На это время в столице и области закроют все кафе, рестораны, торговые центры, непродовольственные магазины и организации сферы услуг. Школьники уйдут на каникулы.
На этот раз, в отличие от нерабочих дней летом, в Москве закроют и объекты общепита. В июне московским кафе и ресторанам не давали работать лишь ночью. Также закроется большинство магазинов. Исключение сделают только для продовольственных торговых точек, которые реализуют продукцию первой необходимости, аптек и компаний сферы услуг. Аналогичное решение приняли власти Московской области.
На время в городе и области перестанут оказывать государственные услуги в многофункциональных центрах и зданиях органов власти.
В Москве и Подмосковье с 28 октября без QR-кодов перестанут пускать в театры и музеи. Объекты культуры в нерабочие дни закрывать не станут. Театры и музеи продолжат свою работу, но их посещаемость будет ограничена 50% от максимальной. С восьмого ноября разрешенная посещаемость вырастет до 70%.
В прошлый раз QR-коды в столице РФ вводили 28 июня. С ними можно было посетить кафе, рестораны, концерты, а также зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия, если их организаторы создали ковид-фри-зоны. Система действовала лишь три недели. С 19 июля она стала лишь рекомендательной.