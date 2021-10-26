Минеева: Запрет на работу ночью может заставить часть бизнеса уйти в "подполье"

Несколько дней назад российский лидер Владимир Путин приказал губернаторам и Роспотребнадзору лучше контролировать соблюдение всех введенных ограничений. Здесь имеется в виду и установление запрета на организацию зрелищно-развлекательных событий, и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. Соответствующий указ был отдан после совещания президента России с федеральным правительством 20 октября. Об этом пишет tass.ru.