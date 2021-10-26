Россияне не болеют COVID-19 на отдыхе: ВСК подвела итоги 9 месяцев 2021 года

«Туристические поездки часто бывают сопряжены с определенными финансовыми рисками — так, любая травма, отравление или простуда могут стать серьезной дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. Для примера, пищевое отравление в случае госпитализации в Турции может обойтись в сумму, превышающую 300 долларов США в сутки. При этом, средняя стоимость полиса ВЗР за один день в этой же стране — в пределах 1 доллара США — это несопоставимые расходы», — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.