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Россияне обсуждают возможность отказа от евро в международных расчетах

26 октября 2021, 17:54
Фото: pxhere.com
Пользователи соцсетей обсуждают возможность отказа от евро в качестве валюты международных расчетов. Россияне подхватили данную тему после того, как данный вопрос поднял заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Ранее замглавы МИД допустил отказ от данной валюты на фоне ухудшения международных отношений России с Европейским союзом. Эту тему активно начали обсуждать российские пользователи. Однако, по мнению авторов Телеграм-канала Мейстер, «у комментаторов слишком обострено восприятие».

В своей речи замглавы МИД уточнил, что данные размышления носят исключительно теоретический характер, так как в настоящее время каких-либо проблем с расчетами не возникает. В Кремле допускают рост евро, при этом уточняют, что в случае использования валюты в качестве инструмента давления на Россию, то к ней может быть применен опыт по дедолларизации.

В таком случае, финансовый оборот будет выведен из европейского контроля, так как расчеты будут переведены на национальную валюту.

«Заявление вполне разумное и резонное, но толковать его как «готовность к отказу от евро» наверное перебор – первая часть высказывания заместителя министра не менее важна, чем вторая», - подытожили авторы канала.

#Новости#Экономика
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