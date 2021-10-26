Россияне обсуждают возможность отказа от евро в международных расчетах

Ранее замглавы МИД допустил отказ от данной валюты на фоне ухудшения международных отношений России с Европейским союзом. Эту тему активно начали обсуждать российские пользователи. Однако, по мнению авторов Телеграм-канала Мейстер, «у комментаторов слишком обострено восприятие».
В своей речи замглавы МИД уточнил, что данные размышления носят исключительно теоретический характер, так как в настоящее время каких-либо проблем с расчетами не возникает. В Кремле допускают рост евро, при этом уточняют, что в случае использования валюты в качестве инструмента давления на Россию, то к ней может быть применен опыт по дедолларизации.
В таком случае, финансовый оборот будет выведен из европейского контроля, так как расчеты будут переведены на национальную валюту.
«Заявление вполне разумное и резонное, но толковать его как «готовность к отказу от евро» наверное перебор – первая часть высказывания заместителя министра не менее важна, чем вторая», - подытожили авторы канала.