Россияне обсуждают возможность отказа от евро в международных расчетах

В своей речи замглавы МИД уточнил, что данные размышления носят исключительно теоретический характер, так как в настоящее время каких-либо проблем с расчетами не возникает. В Кремле допускают рост евро, при этом уточняют, что в случае использования валюты в качестве инструмента давления на Россию, то к ней может быть применен опыт по дедолларизации.