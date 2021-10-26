В Ростовской области не придумали, как контролировать всех уезжающих непривитых людей

До получения результатов они должны находиться на самоизоляции. Власти уточнили, что это является обязанностью граждан.
Но о какой-либо определенной системе контроля не говорится. Отчет о самом факте отъезда оставили на усмотрение граждан.
«Контролировать выполнение требований будут полицейские, Роспотребнадзор и органы власти. Заниматься контролем приезда и отъезда людей смогут муниципальные штабы», — сказано в сообщении.
Для этого планируется проводить специальные рейды.
Ранее стало известно, что почти 20 ночных клубов в Ростове могут закрыть после антиковидного рейда в октябре.