В Ростовской области не придумали, как контролировать всех уезжающих непривитых людей

Все непривитые и не болевшие коронавирусом люди, которые после 20 октября покинут Ростовскую область более чем на 72 часа, должны будут самостоятельно сдать тест на коронавирус, объяснили в правительстве региона.

До получения результатов они должны находиться на самоизоляции. Власти уточнили, что это является обязанностью граждан. Но о какой-либо определенной системе контроля не говорится. Отчет о самом факте отъезда оставили на усмотрение граждан. «Контролировать выполнение требований будут полицейские, Роспотребнадзор и органы власти. Заниматься контролем приезда и отъезда людей смогут муниципальные штабы», — сказано в сообщении. Для этого планируется проводить специальные рейды. Ранее стало известно, что почти 20 ночных клубов в Ростове могут закрыть после антиковидного рейда в октябре.