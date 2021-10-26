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В Ростовской области не придумали, как контролировать всех уезжающих непривитых людей

26 октября 2021, 14:56
Фото: pixabay.com
Все непривитые и не болевшие коронавирусом люди, которые после 20 октября покинут Ростовскую область более чем на 72 часа, должны будут самостоятельно сдать тест на коронавирус, объяснили в правительстве региона.

До получения результатов они должны находиться на самоизоляции. Власти уточнили, что это является обязанностью граждан.

Но о какой-либо определенной системе контроля не говорится. Отчет о самом факте отъезда оставили на усмотрение граждан.

«Контролировать выполнение требований будут полицейские, Роспотребнадзор и органы власти. Заниматься контролем приезда и отъезда людей смогут муниципальные штабы», — сказано в сообщении.

Для этого планируется проводить специальные рейды.

Ранее стало известно, что почти 20 ночных клубов в Ростове могут закрыть после антиковидного рейда в октябре.

#Желтые новости
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