В Ростовской области прокуратура заставила санаторий выплатить зарплату сотрудникам

Прокуратурой Шолоховского район была проведена проверка АО «Санаторий Вешенский», в результате которой было установлено, что организация не выплачивала сотрудникам заработную плату.
Сотрудники прокуратуры смогли установить, что санаторий накопил долг по зарплате размером в пять миллионов рублей, которые должны были выплатить 150 сотрудникам «Санатория Вешенского». Более того руководство санатория не направляли данные о задолженности в органы статистики.
В результате инспекции прокуратура внесла представление врио гендиректора предприятия, в отношении которого возбудили административные дела из-за нарушения трудового законодательства и непредоставления данных.
Позднее нарушения были устранены, руководитель передал данные в органы статистики, а также погасил задолженность перед персоналом организации.
Ранее Ростовская область вошла в число лидеров по зарплатной задолженности работодателей перед работниками.