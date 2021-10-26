В Ростовской области прокуратура заставила санаторий выплатить зарплату сотрудникам

Сотрудники прокуратуры смогли установить, что санаторий накопил долг по зарплате размером в пять миллионов рублей, которые должны были выплатить 150 сотрудникам «Санатория Вешенского». Более того руководство санатория не направляли данные о задолженности в органы статистики.