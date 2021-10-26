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В Ростовской области прокуратура заставила санаторий выплатить зарплату сотрудникам

26 октября 2021, 17:23
Фото: Pixabay.com
В Ростовской области после вмешательства прокуратуры 150 сотрудников «Санатория Вешенского» получили зарплату, которую им задолжал работодатель, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратурой Шолоховского район была проведена проверка АО «Санаторий Вешенский», в результате которой было установлено, что организация не выплачивала сотрудникам заработную плату.

Сотрудники прокуратуры смогли установить, что санаторий накопил долг по зарплате размером в пять миллионов рублей, которые должны были выплатить 150 сотрудникам «Санатория Вешенского». Более того руководство санатория не направляли данные о задолженности в органы статистики.

В результате инспекции прокуратура внесла представление врио гендиректора предприятия, в отношении которого возбудили административные дела из-за нарушения трудового законодательства и непредоставления данных.

Позднее нарушения были устранены, руководитель передал данные в органы статистики, а также погасил задолженность перед персоналом организации.

Ранее Ростовская область вошла в число лидеров по зарплатной задолженности работодателей перед работниками.

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