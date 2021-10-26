Ведущие Форекс брокеры 2021: рейтинг международного объединения трейдеров

Рейтинг выявил, что конкуренция между брокерами растёт, особенно в финансово-экономической сфере. Эта тенденция, безусловно, оказывает положительное влияние на предложения для пользователей.
Ведущие Форекс брокеры 2021
1. Roboforex
Компания Roboforex остаётся безусловным лидером среди брокеров. По оценке базовых параметров Roboforex значительно опережает конкурентов.
Основали Roboforex в 2009 году. Roboforex оказывает свои услуги на финансовых рынках в 169 странах, при этом подавляющее большинство клиентов этого брокера находится в России.
В МОФТ рекомендуют Roboforex как новичкам, так и опытным инвесторам. Среди сильных сторон компании отмечают вывод сделок на рынок (STP и ECN), выгодные условия для торга, партнёрские выплаты от $5 за лот и уникальную инвестиционную программу CopyFx. Есть у компании и слабые стороны. Отзывы о Робофорекс и подробная информация предоставлены посетителям сайта МОФТ.
2. Exness
На втором месте списка стоит компания Exness. Специалисты Международного объединения Форекс объясняют такой результат низким уровнем спреда. Это позволяет трейдерам во время торговли забыть про лишние комиссионные траты.
Клиенты Exness могут получить доступ к алгоритмической торговле с советниками, что помогает находить и использовать новые стратегии.
3. Forex4you
Третьим местом брокерская компания Forex4you обязана своей клиентоориентированности, заверяют эксперты МОФТ. В торговле доступно множество инструментов, что станет плюсом для профессионалов. А новичкам Forex4you предлагают бесплатный демо-счёт и важную информацию для изучения и успешных сделок.
4. Instaforex
Instaforex считается надёжным Форекс брокером. Есть возможность открыть бессвоповый счёт. Начальный депозит у компании – $1. Это считается очень низким порогом и позволяет начинающим трейдерам пробовать себя без страха потерять крупную сумму. Для сравнения, в Робофорекс сумма начинается от $10.
5. Weltrade
В Weltrade есть разные партнёрские программы, которые могут послужить источником дополнительного и стабильного дохода. Ещё одним приятным бонусом компании стала услуга «Мой сейф». В своём «сейфе» можно хранить остаток с начислением до 12% годовых.
Специалисты Международного объединения Форекс трейдеров уже более десяти лет занимаются составлением объективных оценок работы брокеров.
Рейтинг лучших Форекс брокеров обновили на основе показателей самого большого сообщества трейдеров в мире – МОФТ. Во время составления списка специалисты взяли во внимание свыше ста показателей работы каждого брокера, в частности – отзывы реальных трейдеров.
На правах рекламы. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.