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Замглавы ФТС Ивин рассказал о росте экспорта и влиянии пандемии на внешнюю торговлю

26 октября 2021, 17:57
Фото: pxhere.com
По итогам текущего года объем российского экспорта может быть выше докризисных показателей и составить $430 миллиардов. Положительной динамике способствует восстановление мировой экономики и увеличение цен на все товары, поставляемые за границу.

Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Владимир Ивин в преддверии 30-летия Федеральной таможенной службы РФ. Он считает, что в 2021 году на долю топливно-энергетических товаров придется большая часть российского экспорта. При этом Россия продолжает поставлять несырьевую продукцию на мировой рынок. Среди них изделия из черных и цветных металлов. Именно они показывают рост примерно в 1,7 раза. Также увеличился экспорт продукции машиностроения на 38%. А экспорт переработанной древесины повысился на 35%. Но больше всего за границу поставляются продовольственные товары. Об этом информирует RT.

Ивин также отметил, что основными крупными торговыми партнерами в период пандемии были и остаются Китай, Германия и Нидерланды, а также Италия, Турция, Белоруссия и США.

Также следует отметить, что начиная с прошлого года, отмечается задержка грузов в морских портах, нехватка контейнеров и контейнеровозов. Эти и другие проблемы приобретают особенную социальную значимость. Во многих портах не хватает мощностей. Появился большой интерес доставлять продукцию из Китая на Дальний Восток. Мощности там конечны и их сложно нарастить очень быстро.

Кроме этого Ивин рассказал о таможенных процедурах. На данный момент 80% подаваемых деклараций регистрируется автоматически. А 26% деклараций выпускаются автоматически. Такие документы принимаются и выпускаются автоматически, никто из работников таможни их не видит. Сейчас выполняет работа над тем, что автоматически выпускаемые декларации увеличивались. Это позволит сотрудникам направить свои ресурсы на проверку тех товаров, которые нуждаются в реальной проверке.

#Новости#Экономика
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