Замглавы ФТС Ивин рассказал о росте экспорта и влиянии пандемии на внешнюю торговлю

Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Владимир Ивин в преддверии 30-летия Федеральной таможенной службы РФ. Он считает, что в 2021 году на долю топливно-энергетических товаров придется большая часть российского экспорта. При этом Россия продолжает поставлять несырьевую продукцию на мировой рынок. Среди них изделия из черных и цветных металлов. Именно они показывают рост примерно в 1,7 раза. Также увеличился экспорт продукции машиностроения на 38%. А экспорт переработанной древесины повысился на 35%. Но больше всего за границу поставляются продовольственные товары. Об этом информирует RT.