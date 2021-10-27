Эксперт предупредил о тысячах беженцев в Ростовской области в случае войны в Донбассе

По его мнению, ростовским властям нужно готовиться к такому сценарию развития событий: многие военные отправляют свои семьи через границу, когда начинаются серьезные бои, чтоб обеспечить их безопасность, а сами идут на передовую. «Так было с 2014 года, так будет и сейчас, если Украина продолжит наступать», — считает политолог.
Он также добавил, что Украина не скрывает сейчас, что планирует наступать, в том числе с помощью американского оружия и турецких беспилотпиков. «По всей линии соприкосновения идут провокации со стороны киевских карателей. Об этом говорит и тот факт, что украинские оккупанты готовят переправы через реки региона для наступления. Стягивают к Донецке и Горловке, а также на южном направлении, тяжёлую артиллерию. Это все совсем близко к Ростовской области, так что российский регион обострение в Донбассе может тоже серьезно затронуть», — пояснил спикер.
Также он отметил, что Россия не позволит Украине проводить этническую чистку в Донбассе и пресечет преступные действия в случае возможного наступления. «Так что, кроме очередных жертв, Киев своими провокациями больше ничего не добьётся», — резюмировал респондент.