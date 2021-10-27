Эксперт предупредил о тысячах беженцев в Ростовской области в случае войны в Донбассе

Он также добавил, что Украина не скрывает сейчас, что планирует наступать, в том числе с помощью американского оружия и турецких беспилотпиков. «По всей линии соприкосновения идут провокации со стороны киевских карателей. Об этом говорит и тот факт, что украинские оккупанты готовят переправы через реки региона для наступления. Стягивают к Донецке и Горловке, а также на южном направлении, тяжёлую артиллерию. Это все совсем близко к Ростовской области, так что российский регион обострение в Донбассе может тоже серьезно затронуть», — пояснил спикер.