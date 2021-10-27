Инфекционист призвал не путать антипрививочников с не вакцинированными от COVID

Как сообщает NEWS.ru, по словам специалиста, антипрививочники выступают против любых вакцин, не только от коронавируса.
Тимаков отметил, что таких людей немного — примерно пять процентов. Большинство же не вакцинируются из-за отсутствия у них достоверной научной информации о препаратах. Это сомневающиеся люди, которых можно переубедить реальными доводами и открытой информацией о вакцине.
Тимаков также призвал не пугать людей тезисами “вакцинируйся или умри”. Вместе с тем он отметил, что летальные исходы от инфекции есть, и что коронавирус “мимо нас не пройдёт”.
“Иммунитет можно выработать двумя путями — либо переболеть с лотереей, либо вакцинироваться”, — резюмировал он.