Инфекционист призвал не путать антипрививочников с не вакцинированными от COVID

Тимаков отметил, что таких людей немного — примерно пять процентов. Большинство же не вакцинируются из-за отсутствия у них достоверной научной информации о препаратах. Это сомневающиеся люди, которых можно переубедить реальными доводами и открытой информацией о вакцине.