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Инфекционист призвал не путать антипрививочников с не вакцинированными от COVID

27 октября 2021, 12:18
Фото: pixabay.com
Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о разнице между антипрививочниками и теми, кто не хочет вакцинироваться от COVID-19.

Как сообщает NEWS.ru, по словам специалиста, антипрививочники выступают против любых вакцин, не только от коронавируса.

Тимаков отметил, что таких людей немного — примерно пять процентов. Большинство же не вакцинируются из-за отсутствия у них достоверной научной информации о препаратах. Это сомневающиеся люди, которых можно переубедить реальными доводами и открытой информацией о вакцине.

Тимаков также призвал не пугать людей тезисами “вакцинируйся или умри”. Вместе с тем он отметил, что летальные исходы от инфекции есть, и что коронавирус “мимо нас не пройдёт”.

“Иммунитет можно выработать двумя путями — либо переболеть с лотереей, либо вакцинироваться”, — резюмировал он.

#Новости#Общество
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