Ковалев заявил, что локдаун повлияет на снижение смертности не только от COVID-19

В Ростовской области с 28 октября начнет действовать жесткий локдаун, он продлиться до 7 ноября. Так, будут закрыты предприятия общепита, СПА, массажные и косметические салоны, солярии, бани, сауны, букмекерские конторы. Также жители региона в возрасте старше 60 лет должны уйти на самоизоляцию.