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Ковалев заявил, что локдаун повлияет на снижение смертности не только от COVID-19

27 октября 2021, 15:40
Фото: pexels.com
смертность
Евгений Ковалев заявил, что введенные ограничения повлияют на снижение смертности от заболеваний, не связанных с коронавирусом, об этом он сообщил в ходе брифинга.

В Ростовской области с 28 октября начнет действовать жесткий локдаун, он продлиться до 7 ноября. Так, будут закрыты предприятия общепита, СПА, массажные и косметические салоны, солярии, бани, сауны, букмекерские конторы. Также жители региона в возрасте старше 60 лет должны уйти на самоизоляцию.

Евгений Ковалев, что при высокой заболеваемости коронавирусом заметен рост летальных исходов от других болезней, так как есть определенные проблемы в организации медицинского обеспечения.

«Но вместе с тем я считаю, что введенные ограничения, конечно же, путем снижения заболеваемости, напрямую повлияют на снижение летальности, не связанной с коронавирусной инфекцией», — сообщил Евгений Ковалев.

Он также отметил, что это произойдет не сразу, а через определенный интервал во времени.

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#Новости#Коронавирус COVID-19
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