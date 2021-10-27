Ковалев заявил, что локдаун повлияет на снижение смертности не только от COVID-19

В Ростовской области с 28 октября начнет действовать жесткий локдаун, он продлиться до 7 ноября. Так, будут закрыты предприятия общепита, СПА, массажные и косметические салоны, солярии, бани, сауны, букмекерские конторы. Также жители региона в возрасте старше 60 лет должны уйти на самоизоляцию.
Евгений Ковалев, что при высокой заболеваемости коронавирусом заметен рост летальных исходов от других болезней, так как есть определенные проблемы в организации медицинского обеспечения.
«Но вместе с тем я считаю, что введенные ограничения, конечно же, путем снижения заболеваемости, напрямую повлияют на снижение летальности, не связанной с коронавирусной инфекцией», — сообщил Евгений Ковалев.
Он также отметил, что это произойдет не сразу, а через определенный интервал во времени.