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Новый локдаун и миллиарды на борьбу с ковидом: важные итоги среды в Ростове

27 октября 2021, 17:37
Фото: master1305 / freepik.com
Цена проезда в городском транспорте Ростова увеличат до 32 рублей, власти области направят 3,4 миллиарда рублей на борьбу с ковидом, а в регионе тем временем введен жесткий локдаун до 7 ноября, главные новости среды в RostovGazeta.

Передаем за проезд

Власти Ростова подняли стоимость проезда в общественном транспорте до 32 рублей. В будущем при оплате транспортной картой проезд составит 29 рублей, банковской — 30 рублей. Если платить наличными, то поездка обойдется в 32 рубля.

При этом в электротранспорте тариф составит 23 рубля, для пенсионеров и учащихся сохранились льготы - они будут платить по 14,5 рублей. Ранее перевозчики просили администрацию города поднять цену за проезд до 45 рублей, но власти донской столицы сочли это необоснованным.

Тариф цен на проезд в автобусах города не менялся уже более двух лет, а в электротранспорте-четыре года. Сообщается, что причинами повышения стали рост стоимости топлива и запчастей.

Борьба с невидимым врагом

В Ростовской области в ближайший год на борьбу с распространением коронавируса планируется направить 3,4 миллиарда рублей. Такие изменения внесут в бюджет до 2023 года. Планируется увеличить расходы по приоритетным направлениям.

Основными мероприятиями является борьба с новой инфекцией. На эти средства проведут мероприятия, чтобы предотвратить распространение. Известно, что доходы составят 234 миллиарда рублей, расходы — 249,5 миллиарда рублей.

Жесткий локдаун

В Ростовской области был подписан документ, в соответствии с которым введут новые ограничения с 28 октября по 7 ноября. В это время полностью закроют непродовольственные магазины, но торговля дистанционным способом останется разрешенной. Не придется приостанавливать деятельность аптекам.

С 21.00 мск до 06.00 будут закрыты предприятия общепита, но работать «на доставку» им не запретили. Приостанавливается и оказание ветеринарных и стоматологических услуг. Не будут работать СПА, массажные и косметические салоны, солярии и другие заведения оказания услуг. Также это касается фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов.

С 30 октября по 7 ноября станут недоступны школьные оздоровительные лагеря. Граждане в возрасте старше 60 лет должны уйти на самоизоляцию. Работодатели предоставят два выходных людям, которые пройдут вакцинацию.

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