Новый локдаун и миллиарды на борьбу с ковидом: важные итоги среды в Ростове

С 21.00 мск до 06.00 будут закрыты предприятия общепита, но работать «на доставку» им не запретили. Приостанавливается и оказание ветеринарных и стоматологических услуг. Не будут работать СПА, массажные и косметические салоны, солярии и другие заведения оказания услуг. Также это касается фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов.