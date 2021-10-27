Новый локдаун и миллиарды на борьбу с ковидом: важные итоги среды в Ростове

Передаем за проезд
Власти Ростова подняли стоимость проезда в общественном транспорте до 32 рублей. В будущем при оплате транспортной картой проезд составит 29 рублей, банковской — 30 рублей. Если платить наличными, то поездка обойдется в 32 рубля.
При этом в электротранспорте тариф составит 23 рубля, для пенсионеров и учащихся сохранились льготы - они будут платить по 14,5 рублей. Ранее перевозчики просили администрацию города поднять цену за проезд до 45 рублей, но власти донской столицы сочли это необоснованным.
Тариф цен на проезд в автобусах города не менялся уже более двух лет, а в электротранспорте-четыре года. Сообщается, что причинами повышения стали рост стоимости топлива и запчастей.
Борьба с невидимым врагом
В Ростовской области в ближайший год на борьбу с распространением коронавируса планируется направить 3,4 миллиарда рублей. Такие изменения внесут в бюджет до 2023 года. Планируется увеличить расходы по приоритетным направлениям.
Основными мероприятиями является борьба с новой инфекцией. На эти средства проведут мероприятия, чтобы предотвратить распространение. Известно, что доходы составят 234 миллиарда рублей, расходы — 249,5 миллиарда рублей.
Жесткий локдаун
В Ростовской области был подписан документ, в соответствии с которым введут новые ограничения с 28 октября по 7 ноября. В это время полностью закроют непродовольственные магазины, но торговля дистанционным способом останется разрешенной. Не придется приостанавливать деятельность аптекам.
С 21.00 мск до 06.00 будут закрыты предприятия общепита, но работать «на доставку» им не запретили. Приостанавливается и оказание ветеринарных и стоматологических услуг. Не будут работать СПА, массажные и косметические салоны, солярии и другие заведения оказания услуг. Также это касается фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов.
С 30 октября по 7 ноября станут недоступны школьные оздоровительные лагеря. Граждане в возрасте старше 60 лет должны уйти на самоизоляцию. Работодатели предоставят два выходных людям, которые пройдут вакцинацию.