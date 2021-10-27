Роспотребнадзор призвал жителей Ростовской области не ездить на отдых в каникулы

«В этот период мы должны находиться дома, к чему нас призывал президент Российской Федерации Владимир Путин. А он призывал к тому, чтобы на выходных днях граждане оставались дома на месте постоянного проживания», — заметил глава областного Роспотребнадзора, отметив, что покидать свое место жительства следует только по крайней необходимости.