Роспотребнадзор призвал жителей Ростовской области не ездить на отдых в каникулы

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев считает, что жители региона должны остаться дома вместо того, чтобы путешествовать на длинных выходных.
«В этот период мы должны находиться дома, к чему нас призывал президент Российской Федерации Владимир Путин. А он призывал к тому, чтобы на выходных днях граждане оставались дома на месте постоянного проживания», — заметил глава областного Роспотребнадзора, отметив, что покидать свое место жительства следует только по крайней необходимости.
Евгений призвал жителей региона остаться в Ростовской области, чтобы максимально ограничить цепочки передачи коронавирусной инфекции и снизить риски заражения.
Ранее врач из Ростова рассказал, как можно провести время на длинных выходных с пользой для здоровья.