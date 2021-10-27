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Роспотребнадзор призвал жителей Ростовской области не ездить на отдых в каникулы

27 октября 2021, 17:00
Фото: pexels.com
ковикулы
Жителям Ростовской области рекомендуют остаться дома во время длинных выходных, просьбу озвучил глава Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев считает, что жители региона должны остаться дома вместо того, чтобы путешествовать на длинных выходных.

«В этот период мы должны находиться дома, к чему нас призывал президент Российской Федерации Владимир Путин. А он призывал к тому, чтобы на выходных днях граждане оставались дома на месте постоянного проживания», — заметил глава областного Роспотребнадзора, отметив, что покидать свое место жительства следует только по крайней необходимости.

Евгений призвал жителей региона остаться в Ростовской области, чтобы максимально ограничить цепочки передачи коронавирусной инфекции и снизить риски заражения.

Ранее врач из Ростова рассказал, как можно провести время на длинных выходных с пользой для здоровья.

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