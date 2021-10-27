Ростовчане заявили, что одиночек перестали прививать от коронавируса с начала октября

Николай Тихонов сделал первую прививку и через две недели пришел за второй, но ему отказали. По информации издания, в поликлинике сказали, что доза рассчитана на двух человек, поэтому одному сделать не могут.
«Мужчине посоветовали найти себе пару, в итоге его пригласили через несколько часов. Медсестра еще около 40 минут грела вакцину в руках», — пишет издание со ссылкой на слова Тихонова.
Напомним, что в регионе прививки сделали более 1,6 миллиона добровольцев. С начала пандемии заболели 153590 человек, вылечились 129 тысяч пациентов.