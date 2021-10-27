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Ростовчане заявили, что одиночек перестали прививать от коронавируса с начала октября

27 октября 2021, 17:55
Фото: pixabay
Жителю Ростовской области отказали в вакцинации против коронавируса, так как на процедуру он пришел один, сообщает Bloknot-rostov.

Николай Тихонов сделал первую прививку и через две недели пришел за второй, но ему отказали. По информации издания, в поликлинике сказали, что доза рассчитана на двух человек, поэтому одному сделать не могут.

«Мужчине посоветовали найти себе пару, в итоге его пригласили через несколько часов. Медсестра еще около 40 минут грела вакцину в руках», — пишет издание со ссылкой на слова Тихонова.

Напомним, что в регионе прививки сделали более 1,6 миллиона добровольцев. С начала пандемии заболели 153590 человек, вылечились 129 тысяч пациентов.

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