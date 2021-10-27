Ростовчане заявили о голодовке в случае введения жесткого локдауна

Региональное правительство 27 октября опубликовало документ, согласно которому с 28 октября по 7 ноября закроют непродовольственные магазины и рынки, СПА-салоны, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-центры, бассейны, кинотеатры.
В правительстве региона заявили, что эти ограничения еще обсуждаются. Но документ пока не подписан.
Пользователи в соцсетях поинтересовались, зачем вводить ограничения, если ситуация лучше не становится. Другие посчитали, что все это приведет к дефициту продуктов и голодовке.
Часть ростовчан сообщила, что они уже привыкли к ограничениям и ничего не боятся.