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Ростовчане заявили о голодовке в случае введения жесткого локдауна

27 октября 2021, 07:28
Фото: pexels.com
голодовка
Власти Ростовской области рассмотрят вопрос введения новых ограничений, что раскритиковали местные жители, обсуждение проходит в соцсети «ВКонтакте».

Региональное правительство 27 октября опубликовало документ, согласно которому с 28 октября по 7 ноября закроют непродовольственные магазины и рынки, СПА-салоны, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-центры, бассейны, кинотеатры.

В правительстве региона заявили, что эти ограничения еще обсуждаются. Но документ пока не подписан.

Пользователи в соцсетях поинтересовались, зачем вводить ограничения, если ситуация лучше не становится. Другие посчитали, что все это приведет к дефициту продуктов и голодовке.

Часть ростовчан сообщила, что они уже привыкли к ограничениям и ничего не боятся.

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