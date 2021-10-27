В Нижнем Новгороде продавщица ювелирного магазина похитила украшений на 10,5 млн руб

Ольга Зыкова проработала в лавке 2,5 месяца. У руководства к ней претензий не было. В один из дней подозреваемая вышла из ювелирного магазина вместе со своей сменщицей. Вскоре женщина вернулась в торговую точку. Там она сложила драгоценности в сумки и ушла. Все произошло прямо под камерами видеонаблюдения.
О краже хозяева лавки узнали на утро следующего дня. Зыкова открыла дверь магазина ключом. Последний был только у одного сотрудника. Видимо, подозреваемая смогла сделать дубликат.
Своими действиями Ольга Зыкова причинила материальный ущерб на сумму 10,5 миллиона рублей. Местонахождение фигурантки дела пока неизвестно. По адресу проживания в Нижнем Новгороде девушки нет.
По паспорту Зыкова является уроженкой деревни в Оренбургской области. Местные журналисты предположили, что документ может быть поддельным. У полицейских есть фотография возможной воровки.
По факту кражи ведется следствие.