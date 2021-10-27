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В Нижнем Новгороде продавщица ювелирного магазина похитила украшений на 10,5 млн руб

27 октября 2021, 09:50
Фото: pixabay.com
В административном центре Нижегородской области сотрудница местного ювелирного магазина совершила крупную кражу.

Она вынесла из торговой точки все украшения и сбежала. Об этом информирует newsnn.ru.

Ольга Зыкова проработала в лавке 2,5 месяца. У руководства к ней претензий не было. В один из дней подозреваемая вышла из ювелирного магазина вместе со своей сменщицей. Вскоре женщина вернулась в торговую точку. Там она сложила драгоценности в сумки и ушла. Все произошло прямо под камерами видеонаблюдения.

О краже хозяева лавки узнали на утро следующего дня. Зыкова открыла дверь магазина ключом. Последний был только у одного сотрудника. Видимо, подозреваемая смогла сделать дубликат.

Своими действиями Ольга Зыкова причинила материальный ущерб на сумму 10,5 миллиона рублей. Местонахождение фигурантки дела пока неизвестно. По адресу проживания в Нижнем Новгороде девушки нет.

По паспорту Зыкова является уроженкой деревни в Оренбургской области. Местные журналисты предположили, что документ может быть поддельным. У полицейских есть фотография возможной воровки.

По факту кражи ведется следствие.

#Новости#Общество
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