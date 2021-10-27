В РФ могут ужесточить ответственность за поддельный алкоголь

В своем обращении депутат отметил, что в РФ за причинение смерти человеку пьяным водителем грозит до 12 лет лишения свободы. Тогда как за продажу поддельного алкоголя, из-за которого умерли сразу несколько человек, ответственным грозит до 10 лет колонии, передает iz.ru.