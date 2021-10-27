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В РФ могут ужесточить ответственность за поддельный алкоголь

27 октября 2021, 13:14
Фото: wikimedia.org
Лидер проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем.

В своем обращении депутат отметил, что в РФ за причинение смерти человеку пьяным водителем грозит до 12 лет лишения свободы. Тогда как за продажу поддельного алкоголя, из-за которого умерли сразу несколько человек, ответственным грозит до 10 лет колонии, передает iz.ru.

В связи с этим Хамзаев попросил главу МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовной ответственности за производство и продажу алкопродукции, не отвечающей требованиям безопасности, до 20 лет, если данные деяния повлекли смерть двух и более лиц.

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