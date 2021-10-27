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Власти Ростова сочли обоснованным требование поднять тариф на проезд в 2021 году

27 октября 2021, 07:05
Фото: rostov-gorod.ru
Христофор Ермашов
Власти Ростова-на-Дону согласились, что транспортные компании, которые просят поднять тариф в общественном транспорте, столкнулись с финансовыми трудностями, прозвучало на совещании.

Напомним, что перевозчики жалуются на низкий пассажиропоток, рост цен на топливо и запчасти. Они попросили повысить стоимость проезда до 40-45 рублей.

Кроме того, увольняются водители и переходят туда, где условия лучше. Глава департамента транспорта Христофор Ермашов заявил, что работа перевозчиков оставляет желать лучшего. Жалуются и горожане, что по вечерам транспорт перестает ходить.

Вместе с этим ситуацию в этой сфере Ермашов назвал плачевной. По его словам, дефицит водителей достиг 45%, убытки в первом полугодии 2021 года превысили 270 миллионов рублей.

По словам руководителя департамента, необходимо найти баланс между интересами перевозчиков и горожан.

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