Власти Ростова сочли обоснованным требование поднять тариф на проезд в 2021 году

Напомним, что перевозчики жалуются на низкий пассажиропоток, рост цен на топливо и запчасти. Они попросили повысить стоимость проезда до 40-45 рублей.
Кроме того, увольняются водители и переходят туда, где условия лучше. Глава департамента транспорта Христофор Ермашов заявил, что работа перевозчиков оставляет желать лучшего. Жалуются и горожане, что по вечерам транспорт перестает ходить.
Вместе с этим ситуацию в этой сфере Ермашов назвал плачевной. По его словам, дефицит водителей достиг 45%, убытки в первом полугодии 2021 года превысили 270 миллионов рублей.
По словам руководителя департамента, необходимо найти баланс между интересами перевозчиков и горожан.