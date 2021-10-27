Власти Ростовской области хотят контролировать работу перевозчиков мусора

Замминистра ЖКХ области Александр Кадетов рассказал, что в будущем власти планируют ввести запрет на использование услуг нелицензированных перевозчиков мусора, а также создать механизм по контролю данной сферы услуг.
Представитель компании регоператора предложила закрепить ответственных за содержание и обслуживание площадок для сбора ТКО во дворах многоквартирных домов и ужесточить административную ответственность для серых перевозчиков.
Члены заседания рассказали, что необходимо также разработать механизм, который обяжет жителей Ростовской области утилизировать отходы именно на полигоны, а не сбрасывать их на ближайшую лесополосу. Этому должен способствовать договор, который позволит разбирать постройки только после того, как житель Ростовской области оплатит услуги на вывоз и утилизацию мусора. По мнению чиновников, этот механизм должен снизить количество мусорных очагов и сделать деятельность перевозчиков экономически выгодной.
Ранее в Ростове-на-Дону обнаружили свалку, которая является источником потенциальной опасности возникновения пожара.