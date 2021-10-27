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Во время пожара в жилом доме в Ростовской области погиб годовалый мальчик 26 октября

27 октября 2021, 15:55
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в пожаре погиб годовалый ребенок, сообщает СКР по региону.

Согласно следствию, происшествие произошло 26 октября текущего года недалеко от хутора Курганный. Загорелся жилой дом, в пожаре погиб годовалый мальчик. Мать мальчика, двадцатилетняя женщина, была доставлена в больницу, где ей оказали помощь. Как сообщают в следственном комитете, предположительно возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

На данный момент дом уже осмотрели, а также опросили очевидцев. В Следкоме отмечают, что назначено и проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в страшном пожаре в жилом доме погибли трое детей.

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#Новости#Происшествия
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