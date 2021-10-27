Во время пожара в жилом доме в Ростовской области погиб годовалый мальчик 26 октября

Согласно следствию, происшествие произошло 26 октября текущего года недалеко от хутора Курганный. Загорелся жилой дом, в пожаре погиб годовалый мальчик. Мать мальчика, двадцатилетняя женщина, была доставлена в больницу, где ей оказали помощь. Как сообщают в следственном комитете, предположительно возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
На данный момент дом уже осмотрели, а также опросили очевидцев. В Следкоме отмечают, что назначено и проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.