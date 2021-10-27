Врач рассказал, как в Ростове провести нерабочую неделю с пользой для здоровья

«Я рекомендую не поддаваться панике и не падать духом. Ничего особенного не происходит. Недавно я был в Ростове и удивился, что ростовчане не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию. Это же минимальные меры, направленные на снижение заболеваемости коронавирусом. Почему люди это не понимают? Зато в социальных сетях ведется активное обсуждение, что вакцинированные тоже заболевают COVID-19, и якобы смысла в прививки нет. Я не понимаю, чем руководствуются такие люди. Любая прививка защищает от заражения или смягчает течение болезни. Пробои бывают у любой прививки. Но вакцина дает возможность легче перенести болезнь. А некоторые люди почему-то считают, что если привился — можно не соблюдать меры безопасности. Но это же в корне неверно», — делится мнением Игорь Сухоруков.