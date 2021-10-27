Врач рассказал, как в Ростове провести нерабочую неделю с пользой для здоровья

Собеседник рассказывает, что ограничительные меры, как и в целом, вся ситуация с коронавирусом, сказываются на психическом состоянии людей. Душевнобольных становится все больше.
«Я рекомендую не поддаваться панике и не падать духом. Ничего особенного не происходит. Недавно я был в Ростове и удивился, что ростовчане не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию. Это же минимальные меры, направленные на снижение заболеваемости коронавирусом. Почему люди это не понимают? Зато в социальных сетях ведется активное обсуждение, что вакцинированные тоже заболевают COVID-19, и якобы смысла в прививки нет. Я не понимаю, чем руководствуются такие люди. Любая прививка защищает от заражения или смягчает течение болезни. Пробои бывают у любой прививки. Но вакцина дает возможность легче перенести болезнь. А некоторые люди почему-то считают, что если привился — можно не соблюдать меры безопасности. Но это же в корне неверно», — делится мнением Игорь Сухоруков.
Поэтому, говоря о том, как с пользой для здоровья провести ковидные каникулы, введенные осенью 2021 года, врач рекомендует, прежде всего, не забывать об элементарных мерах защиты — носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общении с незнакомыми людьми.
«Надо не сидеть в социальных сетях, а чаще бывать на свежем воздухе. Это полезно для здоровья. Тем более, сейчас прекрасная пора, осень, уже и морозец наступает. Необязательно гулять в общественных парках, где скопление людей. Лучше выбраться на природу. Сейчас почти в каждой семье есть машина. Можно поехать, например, в Щепкинский лес или Кумженскую рощу, где воздух свежий и настоянный. В лесу всегда дышится легче. Посмотрите на воду, как она течет, изменяется. Общение с лесом, деревьями и водой принесет успокоение», — советует Игорь Сухоруков.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области ввели жесткий локдаун с 28 октября по 7 ноября.