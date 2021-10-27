Врач рассказал о переполненном ковидном госпитале в Ростовской области

По его словам, «обмен пациентов» в ковидном госпитале Ростовской области происходит достаточно активно. Кто уже не нуждается в кислородной поддержке, оперативно направляются на выписку. Ежедневно из госпиталя выписывают порядка 15-20 человек, а на освободившиеся койки тут же поступают новые пациенты.
«Большинство пациентов госпиталя — это люди, которые выкарабкались после неинвазивной ИВЛ и сейчас находятся на самостоятельном дыхании, но еще с кислородной поддержкой», — отмечает врач.
Он рассказывает, что на практике убедился, что у вакцинированных болезнь протекает намного легче.
«У нас было несколько вакцинированных пациентов с очень серьезными сопутствующими заболеваниями. Поражение легких у них достигло 40%. Но все они успешно справились с COVID-19», — подчеркивает доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала, что новые антиковидные ограничения в Ростовской области могут ввести уже с 28 октября.