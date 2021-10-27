Врач рассказал о переполненном ковидном госпитале в Ростовской области

По его словам, «обмен пациентов» в ковидном госпитале Ростовской области происходит достаточно активно. Кто уже не нуждается в кислородной поддержке, оперативно направляются на выписку. Ежедневно из госпиталя выписывают порядка 15-20 человек, а на освободившиеся койки тут же поступают новые пациенты.