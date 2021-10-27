Жители Ростовской области получат два выходных за вакцинацию от коронавируса

В регионе на период с 28 октября до 7 ноября ввели новые ограничения. В это время не смогут работать непродовольственные магазины, им разрешили оставить дистанционный формат.
С 21.00 до 06.00 мск должны будут закрыть двери для посетителей предприятия общепита. Из-за этого жителям региона придется воспользоваться доставкой.
Кроме того, будут закрыт СПА, массажные и косметические салоны, солярии, бани, сауны. Не смогут местные жители сходить в фитнес-клубы, спортзалы и бассейны.
Вместе с этим работодателей обязали дать два выходных сотрудникам, которые сделают прививку от коронавируса.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала об ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией в Ростовской области.