Одиночек в Ростовской области отказываются прививать от коронавируса в октябре

Николай Тихонов рассказал, что он получил первый компонент вакцины и через две недели вернулся в поликлинику. Но завершить начатое у него не получилось.
«В поликлинике заявили, что препарат рассчитан на двух человек, поэтому нужна пара. Тихонову пришлось уйти и несколько часов периодически прозванивать медицинское учреждение», — сказано в сообщении.
По информации издания, через некторое время появился второй желающий. Но в пункте вакцинации пришлось ждать еще 40 минут, так как медсестра в руках грела вакцину.