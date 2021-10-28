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Одиночек в Ростовской области отказываются прививать от коронавируса в октябре

28 октября 2021, 04:56
Фото: pixabay
Житель Ростовской области пожаловался, что ему не сделали прививку от коронавируса, так как он был один, пишет Bloknot-rostov.

Николай Тихонов рассказал, что он получил первый компонент вакцины и через две недели вернулся в поликлинику. Но завершить начатое у него не получилось.

«В поликлинике заявили, что препарат рассчитан на двух человек, поэтому нужна пара. Тихонову пришлось уйти и несколько часов периодически прозванивать медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

По информации издания, через некторое время появился второй желающий. Но в пункте вакцинации пришлось ждать еще 40 минут, так как медсестра в руках грела вакцину.

Напомним, что в Ростовской области пообещали усилить ограничения для невакцинированных в 2021 году.

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