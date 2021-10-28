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Пробки парализовали улицы Ростова-на-Дону в первый день локдауна в четверг 28 октября

28 октября 2021, 05:39
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в четверг утром на нескольких городских улицах образовались сильные заторы на дорогах, сообщается в сервисе «Яндекс.Карты».

С четверга временно перестали работать непродовольственные магазины, СПА, массажные и косметические салоны, солярии, бани, сауны и букмекерские конторы. Кроме того, не могут работать аттракционы и кинотеатры.

Несмотря на это, утром традиционно образовались пробки на дорогах. Сейчас затруднен проезд на Красноармейской, Шолохова, Максима Горького, Текучева, Большой Садовой.

Заторы есть на проспектах Буденновский, Ворошиловский, Театральный и Михаила Нагибина. Водители стоят на Шеболдаева, 56-й Армии и Вавилова.

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