Пробки парализовали улицы Ростова-на-Дону в первый день локдауна в четверг 28 октября

С четверга временно перестали работать непродовольственные магазины, СПА, массажные и косметические салоны, солярии, бани, сауны и букмекерские конторы. Кроме того, не могут работать аттракционы и кинотеатры.
Несмотря на это, утром традиционно образовались пробки на дорогах. Сейчас затруднен проезд на Красноармейской, Шолохова, Максима Горького, Текучева, Большой Садовой.
Заторы есть на проспектах Буденновский, Ворошиловский, Театральный и Михаила Нагибина. Водители стоят на Шеболдаева, 56-й Армии и Вавилова.