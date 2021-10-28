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Семь часов жители Батайска провели в очереди в ожидании ПЦР-теста на коронавирус

28 октября 2021, 07:00
Фото: pixabay.com
Жительница Батайска пожаловалась в оперштаб на длительное ожидание в больнице города, после чего в работу медучреждения внесли изменения.

Жительница Батайска сообщила, что терапевты перестали выезжать на дом, и жителям города приходится самостоятельно ездить в больницы для сдачи ПЦР-тестов. В связи с этим возникли длинные очереди за направлением на тестирование, это стало первой претензией жителей города. По сообщению жительницы Батайска, пациентам приходится ждать направления на тестирование в очереди более семи часов. При этом в маленьком кабинете находится по 40-50 человек.

Второй претензией граждан стало и сокращение количества ПЦР-тестов. Как сообщила женщина, граждан возмутила очередь, теперь уже на улице города. Пациенты сидели в очереди с 06.30 мск сначала у стен медучреждения, а затем в помещении, которое ожидающие назвали «отстойником для скота». После чего, в девять утра к людям вышел сотрудник больницы и сообщил, что тесты закончились и когда появятся - неизвестно.

«В итоге получается: отсутствие медпомощи и еще и полное отсутствие понимания, что с твоим состоянием здоровья хотя бы по тесту», — сообщила жительница Батайска.

В оперштабе сообщили, что возникновению таких проблем поспособствовал рост заболеваемости населения Батайска, из-за чего количество посещений больниц и вызовов врачей на дом резко увеличилось.

«Кадровый дефицит усугубляют наличие очередей в поликлиниках. Так, на 28 терапевтических городских участках в поликлиническом отделении № 1 занято всего 17 ставок врачей терапевтов. Ежедневный прием врача-терапевта составляет до 60 человек с посещениями на дому до 20 человек», — сообщили в оперштабе.

В связи с поступившими жалобами в работу больниц был введен ряд изменений. Одним из изменений стало разобщение потоков пациентов с признаками ОРВИ, организован отдельный кабинет приема «температурящих» больных, также к первичному приему пациентов привлечены фельдшеры неотложной помощи.

Помимо прочего в субботу организовали приемы врачей-терапевтов, работу процедурного кабинета и обслуживание вызовов на дому пациентов с признаками ОРВИ.

Что касается ПЦР-тестов, в оперштабе сообщили, что количество взятого биоматериала и направление его на исследование осуществляется в пределах выделенных квот лабораторией ГАУ РО «ОКДЦ» и является достаточным.

Согласно данным, с 27 сентября по 23 октября выделенные квоты для ЦГБ Батайска составили 7574 исследования. В период с 25 октября по 30 октября их количество составит 1725 исследований.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области готовят введение быстрых тестов на коронавирус в 2021 году.

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