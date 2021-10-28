Семь часов жители Батайска провели в очереди в ожидании ПЦР-теста на коронавирус

Второй претензией граждан стало и сокращение количества ПЦР-тестов. Как сообщила женщина, граждан возмутила очередь, теперь уже на улице города. Пациенты сидели в очереди с 06.30 мск сначала у стен медучреждения, а затем в помещении, которое ожидающие назвали «отстойником для скота». После чего, в девять утра к людям вышел сотрудник больницы и сообщил, что тесты закончились и когда появятся - неизвестно.