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Posted 29 октября 2021, 05:26

Published 29 октября 2021, 05:26

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

Теплый ноябрь с бабьим летом ожидается в Ростовской области в 2021 году

29 октября 2021, 05:26
В Ростовской области в ноябре температура воздуха должна быть выше нормы, осадков в начале месяца не ожидается, заявили синоптики.

С 1 по 8 ноября прогнозируется теплая и ясная погода, дождей в этот период не будет. В дневное время воздух может прогреться до 20 градусов, по ночам температура будет опускаться до 7 градусов.

После 8 ноября в регионе начнутся похолодания, ночью возможны заморозки с температурой до минус двух градусов. Днем максимальная температура составит 16 градусов.

Ближе к середине месяца может выпасть снег. После 20 числа заморозки прогнозируют и в дневное время.

Ранее почти 30 деревьев рухнули в Ростове из-за непогоды.

#Общество#Новости
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