Ковалев призвал жителей Ростовской области доносить на нарушителей антиковидных мер

«Еще раз прошу соседей обязательно говорить, когда люди нарушают. Медицинский работник, посещающий очаг, также участковый или полицейский, который знает всех проживающих на своем участке», — обратился к жителям Ростовской области Евгений Ковалев, уточнив важность комплексного подхода в борьбе против дальнейшего распространения инфекции и своевременного информирования.