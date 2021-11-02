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Posted 2 ноября 2021, 13:12

Published 2 ноября 2021, 13:12

Modified 1 октября, 14:48

Updated 1 октября, 14:48

Ковалев призвал жителей Ростовской области доносить на нарушителей антиковидных мер

2 ноября 2021, 13:12
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев призвал жителей проявить гражданскую сознательность и сообщать о нарушителях ковидных ограничений, с этим обращением он выступил на заседании регионального оперштаба.

Глава Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев обратился к жителям региона с просьбой информировать власти о нарушениях антиковидных мер.

«Еще раз прошу соседей обязательно говорить, когда люди нарушают. Медицинский работник, посещающий очаг, также участковый или полицейский, который знает всех проживающих на своем участке», — обратился к жителям Ростовской области Евгений Ковалев, уточнив важность комплексного подхода в борьбе против дальнейшего распространения инфекции и своевременного информирования.

Главный санитарный врач отметил, что за весь период пандемии не было выявлено ни одного нарушения режима самоизоляции, что вызывает у него обоснованные сомнения, поэтому очень важно дополнительное информирование от населения.

Ранее врачи Ростова-на-Дону пожаловались на то, что больные коронавирусом не отвечают на звонки из поликлиники.

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