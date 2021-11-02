Ковалев призвал жителей Ростовской области доносить на нарушителей антиковидных мер

Posted 2 ноября 2021, 13:12
Published 2 ноября 2021, 13:12
Modified 1 октября, 14:48
Updated 1 октября, 14:48
Глава Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев обратился к жителям региона с просьбой информировать власти о нарушениях антиковидных мер.
«Еще раз прошу соседей обязательно говорить, когда люди нарушают. Медицинский работник, посещающий очаг, также участковый или полицейский, который знает всех проживающих на своем участке», — обратился к жителям Ростовской области Евгений Ковалев, уточнив важность комплексного подхода в борьбе против дальнейшего распространения инфекции и своевременного информирования.
Главный санитарный врач отметил, что за весь период пандемии не было выявлено ни одного нарушения режима самоизоляции, что вызывает у него обоснованные сомнения, поэтому очень важно дополнительное информирование от населения.
Ранее врачи Ростова-на-Дону пожаловались на то, что больные коронавирусом не отвечают на звонки из поликлиники.
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