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Posted 2 ноября 2021, 14:30

Published 2 ноября 2021, 14:30

Modified 1 октября, 15:17

Updated 1 октября, 15:17

Сити-менеджер Ростова Логвиненко заявил о низких темпах вакцинации среди студентов

2 ноября 2021, 14:30
В Ростове-на-Дону на низком уровне находятся темпы вакцинации от коронавируса среди студентов, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В целом по городу увеличились темпы вакцинации и ревакцинации, которую прошли более 17 тысяч человек. Появилось большое количество людей, которые делают прививку впервые, но через полгода после перенесенного заболевания.

«В Ростове привито не более 24% учащихся вузов. Низкие темпы вакцинации сложились в ДГТУ — 14,2%, ЮФУ — 13%», — уточнил градоначальник.

Он добавил, что эту работу нужно активизировать. По его словам, сейчас есть необходимые ресурсы для открытия дополнительных пунктов вакцинации.

Напомним, что загруженность коечного фонда ковидных госпиталей в Ростовской области достигла 92%.

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