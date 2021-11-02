Сити-менеджер Ростова Логвиненко заявил о низких темпах вакцинации среди студентов

Posted 2 ноября 2021, 14:30
Published 2 ноября 2021, 14:30
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
В целом по городу увеличились темпы вакцинации и ревакцинации, которую прошли более 17 тысяч человек. Появилось большое количество людей, которые делают прививку впервые, но через полгода после перенесенного заболевания.
«В Ростове привито не более 24% учащихся вузов. Низкие темпы вакцинации сложились в ДГТУ — 14,2%, ЮФУ — 13%», — уточнил градоначальник.
Он добавил, что эту работу нужно активизировать. По его словам, сейчас есть необходимые ресурсы для открытия дополнительных пунктов вакцинации.
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