В Ростовской области пункты вакцинации хотят развернуть в продуктовых супермаркетах

Posted 2 ноября 2021, 13:43
Published 2 ноября 2021, 13:43
Modified 1 октября, 14:29
Updated 1 октября, 14:29
Во время заседания она заявила, что пункты вакцинации появятся в магазинах сети X5 Retail Group. Они будут работать по всей области.
«У людей не должно быть проблем с прохождением вакцинации. До конца года Минздрав должен собрать информацию о том, где можно сделать медпункты», — прокомментировал губернатор Василий Голубев.
Он добавил, что ситуация с коронавирусом начала менять в лучшую сторону, но останавливаться на этом нельзя.
Ранее главный санитарный врач региона Евгений Ковалев призвал жителей Ростовской сообщать о нарушителях ковидных мер, живущих рядом.
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