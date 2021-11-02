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Posted 2 ноября 2021, 13:43

Published 2 ноября 2021, 13:43

Modified 1 октября, 14:29

Updated 1 октября, 14:29

В Ростовской области пункты вакцинации хотят развернуть в продуктовых супермаркетах

2 ноября 2021, 13:43
В Ростовской области в крупных торговых сетях появятся пункты вакцинации от коронавируса, первый замминистра здравоохранения региона Елена Теплякова.

Во время заседания она заявила, что пункты вакцинации появятся в магазинах сети X5 Retail Group. Они будут работать по всей области.

«У людей не должно быть проблем с прохождением вакцинации. До конца года Минздрав должен собрать информацию о том, где можно сделать медпункты», — прокомментировал губернатор Василий Голубев.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом начала менять в лучшую сторону, но останавливаться на этом нельзя.

Ранее главный санитарный врач региона Евгений Ковалев призвал жителей Ростовской сообщать о нарушителях ковидных мер, живущих рядом.

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