Эксперт: Россия догоняет Европу по статистике кремации

Posted 3 ноября 2021,, 10:12
Published 3 ноября 2021,, 10:12
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам специалиста, в российских городах, где работают крематории, спрос на этот обряд уже превышает 50%. При этом в Москве показатель достигает 76%, в Санкт-Петербурге — 71%. В Европе кремация составляет 85%, поэтому, возможно, через несколько лет Россия сравняется с этой статистикой, передает слова Сулоева NEWS.ru.
Он также отметил, что в России этот вид бизнеса не очень развит, иногда ожидание очереди на кремацию достигает нескольких недель. Так, на пять миллионов человек в России приходится только одно учреждение, тогда как в Европе на один крематорий приходится 400 тысяч человек, в США — 150 тысяч.