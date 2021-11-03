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Posted 3 ноября 2021,, 10:12

Published 3 ноября 2021,, 10:12

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперт: Россия догоняет Европу по статистике кремации

3 ноября 2021, 10:12
Президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев рассказал о статистике, согласно которой Москва скоро приблизится по количеству кремаций к европейскому уровню.

По словам специалиста, в российских городах, где работают крематории, спрос на этот обряд уже превышает 50%. При этом в Москве показатель достигает 76%, в Санкт-Петербурге — 71%. В Европе кремация составляет 85%, поэтому, возможно, через несколько лет Россия сравняется с этой статистикой, передает слова Сулоева NEWS.ru.

Он также отметил, что в России этот вид бизнеса не очень развит, иногда ожидание очереди на кремацию достигает нескольких недель. Так, на пять миллионов человек в России приходится только одно учреждение, тогда как в Европе на один крематорий приходится 400 тысяч человек, в США — 150 тысяч.

#Общество#Новости
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