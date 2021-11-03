Эксперт: Россия догоняет Европу по статистике кремации

Он также отметил, что в России этот вид бизнеса не очень развит, иногда ожидание очереди на кремацию достигает нескольких недель. Так, на пять миллионов человек в России приходится только одно учреждение, тогда как в Европе на один крематорий приходится 400 тысяч человек, в США — 150 тысяч.