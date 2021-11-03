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Posted 3 ноября 2021, 15:05

Published 3 ноября 2021, 15:05

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Ростовский врач рассказала об увеличении обращений пациентов в поликлинику

3 ноября 2021, 15:05
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Эксклюзив
Сегодня, в период ограничительных мер, возросло число обращений граждан в поликлинику. Это связано не только с COVID-19, но и с ростом сезонных ОРВИ, сообщила RostovGazeta главный врач городской поликлиники № 5 в Ростове Евгения Приз.

Доктор отмечает, что каждую осень в поликлинике наблюдается рост числа пациентов.

«Но это связано с увеличением пациентов с сезонными ОРВИ. А выявление числа пациентов с COVID-19 остается на прежнем уровне», — отмечает Евгения Приз.

По ее словам, сегодня возросло и количество граждан, желающих пройти вакцинацию.

«Похоже, что люди стали серьезнее относиться к своему здоровью, повысилась самосознание населения. Даже например, если раньше, переболевшие коронавирусом не хотели делать прививку, то сейчас очень многие, у кого есть сертификат о перенесенной болезни, приходят на вакцинацию», — сообщает Евгения Приз.

Ранее RostovGazeta сообщала, когда ожидать снижение заболеваемости COVID-19.

#Коронавирус COVID-19#Эксклюзив#Новости
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