Ростовский врач рассказала об увеличении обращений пациентов в поликлинику

Posted 3 ноября 2021, 15:05
Published 3 ноября 2021, 15:05
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Доктор отмечает, что каждую осень в поликлинике наблюдается рост числа пациентов.
«Но это связано с увеличением пациентов с сезонными ОРВИ. А выявление числа пациентов с COVID-19 остается на прежнем уровне», — отмечает Евгения Приз.
По ее словам, сегодня возросло и количество граждан, желающих пройти вакцинацию.
«Похоже, что люди стали серьезнее относиться к своему здоровью, повысилась самосознание населения. Даже например, если раньше, переболевшие коронавирусом не хотели делать прививку, то сейчас очень многие, у кого есть сертификат о перенесенной болезни, приходят на вакцинацию», — сообщает Евгения Приз.
Ранее RostovGazeta сообщала, когда ожидать снижение заболеваемости COVID-19.