Ростовский врач рассказала об увеличении обращений пациентов в поликлинику

«Похоже, что люди стали серьезнее относиться к своему здоровью, повысилась самосознание населения. Даже например, если раньше, переболевшие коронавирусом не хотели делать прививку, то сейчас очень многие, у кого есть сертификат о перенесенной болезни, приходят на вакцинацию», — сообщает Евгения Приз.