В начале 2021 года года в городе Таганроге пройдет ремонт на 16 улицах

Posted 6 ноября 2021, 07:33
Published 6 ноября 2021, 07:33
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
В министерстве рассказали, что для дорожных работ, которые пройдут в течение следующего года, уже найдены подрядчики и заключены контракты.
Сообщается, что замену дорожного полотна произведут на улице Энгельса, Шевченко, Комсомольском бульваре, 1-й Линии, Восточной, 12-м и 16-м Новом, а также улицах Ленинградской, Максима Горького, переулках Гоголевском, 1-м Новом и 1-м Крепостном, а также улицах Вишневной, Плеханова, Пархоменко и Чехова.
Ранее в Ростове-на-Дону на ремонт улицы Муравьева направили 18 миллионов рублей. Сообщается, что будущему подрядчику работ необходимо обеспечить гарантию своих работ на срок от четырех до пяти лет, а сами работы необходимо завершить до середины июня 2022 года.