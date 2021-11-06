В начале 2021 года года в городе Таганроге пройдет ремонт на 16 улицах

Ранее в Ростове-на-Дону на ремонт улицы Муравьева направили 18 миллионов рублей. Сообщается, что будущему подрядчику работ необходимо обеспечить гарантию своих работ на срок от четырех до пяти лет, а сами работы необходимо завершить до середины июня 2022 года.