Названы города и районы Ростовской области, которые «накрыл» коронавирус

Наибольшее количество заболевших находится в возрастной группе от 18 до 45 лет и составляет 33%, еще 30,4% приходится на возрастную группу от 46 до 65 лет. Болеющие люди, в возрасте от 66 до 79 лет составляет 15,8%, дети - 15,9% и только 4,9% составляют болеющие люди старше 80 лет.