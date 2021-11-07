Названы города и районы Ростовской области, которые «накрыл» коронавирус

Posted 7 ноября 2021, 10:12
Published 7 ноября 2021, 10:12
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
Наибольшее количество инфицированных зафиксировали в Ростове-на-Дону, здесь за последние сутки обнаружили 197 человек, больных коронавирусом. На втором месте оказался город Таганрог со своими 33 заболевшими жителями. На третьем месте - Шахты и Волгодонск, здесь болеют по 32 человека.
Также широко ковид распространился и в Новочеркасске, Азове и Батайске. Среди районов наибольше число больных зафиксировали в Аксайском и Азовском районах.
Наибольшее количество заболевших находится в возрастной группе от 18 до 45 лет и составляет 33%, еще 30,4% приходится на возрастную группу от 46 до 65 лет. Болеющие люди, в возрасте от 66 до 79 лет составляет 15,8%, дети - 15,9% и только 4,9% составляют болеющие люди старше 80 лет.