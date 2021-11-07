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Posted 7 ноября 2021, 10:12

Published 7 ноября 2021, 10:12

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Названы города и районы Ростовской области, которые «накрыл» коронавирус

7 ноября 2021, 10:12
В Ростовской области коронавирус распространился во всех городах и районах, сообщается на сайте регионального правительства.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировали в Ростове-на-Дону, здесь за последние сутки обнаружили 197 человек, больных коронавирусом. На втором месте оказался город Таганрог со своими 33 заболевшими жителями. На третьем месте - Шахты и Волгодонск, здесь болеют по 32 человека.

Также широко ковид распространился и в Новочеркасске, Азове и Батайске. Среди районов наибольше число больных зафиксировали в Аксайском и Азовском районах.

Наибольшее количество заболевших находится в возрастной группе от 18 до 45 лет и составляет 33%, еще 30,4% приходится на возрастную группу от 46 до 65 лет. Болеющие люди, в возрасте от 66 до 79 лет составляет 15,8%, дети - 15,9% и только 4,9% составляют болеющие люди старше 80 лет.

Напомним, что более половины подростков России скептически относятся к вакцинации от коронавируса.

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#Коронавирус COVID-19#Новости
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