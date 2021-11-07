Украинский беспилотник атаковал наблюдателей ОБСЕ в 5 км от Ростовской области

При этом в ОБСЕ подчеркнули, что на данный момент действует запрет на использование любых летательных аппаратов в соответствии с договоренностью о мерах по усилению режима от 22 июля 2020 года. Однако, согласно записям наблюдателей, в 14.16 мск после того, как патруль продолжил движение, наблюдателями был услышан и увиден взрыв от разрыва боеприпаса около 20-23 метров к юго-востоку. После всего произошедшего патруль покинул опасный район.