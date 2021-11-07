Украинский беспилотник атаковал наблюдателей ОБСЕ в 5 км от Ростовской области

Posted 7 ноября 2021, 11:45
Published 7 ноября 2021, 11:45
Modified 1 октября, 14:57
Updated 1 октября, 14:57
Более того, сообщается, что ВСУ провели четыре очереди из стрелкового оружия в направлении сотрудников Миссии, вынуждая их покинуть опасный район. Это сообщается в отчете Миссии от 6 ноября.
Согласно публикации, очереди из стрелкового оружия были даны менее чем на 50 метров к югу от своего местоположения. Именно это услышали сотрудники, находясь на западной окраине поселения Болотенное 6 ноября в 14.15 мск. После произошедшего, члены патруля СММ вернулись в автомобили.
В отчете также говорится, что команда Миссии заметила, как солдаты ВСУ подняли в воздух беспилотник, который пролетел сначала над позициями самих Вооруженных сил Украины, а затем и над сотрудниками Миссии.
При этом в ОБСЕ подчеркнули, что на данный момент действует запрет на использование любых летательных аппаратов в соответствии с договоренностью о мерах по усилению режима от 22 июля 2020 года. Однако, согласно записям наблюдателей, в 14.16 мск после того, как патруль продолжил движение, наблюдателями был услышан и увиден взрыв от разрыва боеприпаса около 20-23 метров к юго-востоку. После всего произошедшего патруль покинул опасный район.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]