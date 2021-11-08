В Ростовской области ожидается резкое похолодание и мороз до –5 градусов с 8 ноября

Posted 8 ноября 2021, 06:35
Published 8 ноября 2021, 06:35
Modified 1 октября, 15:40
Updated 1 октября, 15:40
В понедельник, 8 ноября, будет облачно, максимальная температура составит +13 градусов. Ночью начнутся дожди, которые будут продолжаться до конца среды.
Во вторник температура составит +11 градусов, в среду — +5 градусов. После этого в ночное время начнутся заморозки, температура будет опускаться до -1 градуса.
Днем в пятницу воздух прогреется до +6 градусов, в субботу — до +7 градусов. Осадков в эти дни не прогнозируется.
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