В Ростовской области ожидается резкое похолодание и мороз до –5 градусов с 8 ноября

В Ростове-на-Дону на этой неделе будет пасмурная погода и может похолодать до минус одного градуса, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник, 8 ноября, будет облачно, максимальная температура составит +13 градусов. Ночью начнутся дожди, которые будут продолжаться до конца среды. Во вторник температура составит +11 градусов, в среду — +5 градусов. После этого в ночное время начнутся заморозки, температура будет опускаться до -1 градуса. Днем в пятницу воздух прогреется до +6 градусов, в субботу — до +7 градусов. Осадков в эти дни не прогнозируется. Ранее власти Ростова рассказали, какие деревья в городе самые опасные в непогоду.