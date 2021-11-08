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Posted 8 ноября 2021, 06:35

Published 8 ноября 2021, 06:35

Modified 1 октября, 15:40

Updated 1 октября, 15:40

В Ростовской области ожидается резкое похолодание и мороз до –5 градусов с 8 ноября

8 ноября 2021, 06:35
В Ростове-на-Дону на этой неделе будет пасмурная погода и может похолодать до минус одного градуса, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник, 8 ноября, будет облачно, максимальная температура составит +13 градусов. Ночью начнутся дожди, которые будут продолжаться до конца среды.

Во вторник температура составит +11 градусов, в среду — +5 градусов. После этого в ночное время начнутся заморозки, температура будет опускаться до -1 градуса.

Днем в пятницу воздух прогреется до +6 градусов, в субботу — до +7 градусов. Осадков в эти дни не прогнозируется.

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