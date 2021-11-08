Врач рассказал о новых сертификатах о вакцинации от COVID-19 в Ростовской области

Posted 8 ноября 2021, 11:55
Published 8 ноября 2021, 11:55
Modified 1 октября, 14:40
Updated 1 октября, 14:40
Несмотря на наличие единой формы сертификата о вакцинации от COVID-19, ростовские врачи еще точно не знают, по какому алгоритму жители Ростовской области будут получать новый сертификат.
«Скорее всего бланки нового образца будут распечатываться из личного кабинета пользователя на портале госуслуг. Но эта информация пока не точная — будут еще вестись обсуждения», - отмечает доктор.
Он добавляет, что с полученными ранее сертификатами проблем не возникнет. Они будут переоформлены автоматически, но сделать это придется не позднее 1 марта 2022 года.
В новой форме сертификата будет отражена вся информация о COVID-19. О вакцинации, о том, если человек переболел или у него есть медотвод к прививке от коронавируса.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в условиях недели ограничительных мер ростовчане стали зарабатывать с помощью QR-кодов.
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