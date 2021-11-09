Глава села в Ростовской области назвал "сбродом" донских казаков

Posted 9 ноября 2021, 13:19
Published 9 ноября 2021, 13:19
Modified 1 октября, 15:23
Updated 1 октября, 15:23
Все началось с публикации депутата Госдумы от региона Виктора Водолацкого по поводу свалок в селе. Он побывал в селе и осмотрел свалки вместе с казаками.
«Увиденное очень шокировало. Уверен, что такой масштаб свалки и экологического преступления не мог быть незамечен руководством сельпо», — отметил депутат.
Он добавил, что обращения в различные инстанции результата не дали. В ответ на это Дреер заявил, что не видит здесь казаков.
«И в Самарском поселении этого сброда не будет. У нас есть 20 ребят, которые помогают», — написал чиновник в комментариях.
Многих подписчиков эти слова сильно возмутили, они оставили гневные комментарии.
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