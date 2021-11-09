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Posted 9 ноября 2021, 13:19

Published 9 ноября 2021, 13:19

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

Глава села в Ростовской области назвал "сбродом" донских казаков

9 ноября 2021, 13:19
В Ростовской области глава Самарского сельского поселения Валерий Дреер нелестно высказался о казаках, скандал произошел в Instagram.

Все началось с публикации депутата Госдумы от региона Виктора Водолацкого по поводу свалок в селе. Он побывал в селе и осмотрел свалки вместе с казаками.

«Увиденное очень шокировало. Уверен, что такой масштаб свалки и экологического преступления не мог быть незамечен руководством сельпо», — отметил депутат.

Он добавил, что обращения в различные инстанции результата не дали. В ответ на это Дреер заявил, что не видит здесь казаков.

«И в Самарском поселении этого сброда не будет. У нас есть 20 ребят, которые помогают», — написал чиновник в комментариях.

Многих подписчиков эти слова сильно возмутили, они оставили гневные комментарии.

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#Политика#Новости
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