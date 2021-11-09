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Пациенты ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону заявили о нехватке питьевой воды

9 ноября 2021, 06:27
Фото: Marco Verch/CC BY 2.0/ccnull.de
В Ростове-на-Дону в ковидном госпитале на базе больницы № 4 нет питьевой воды, сообщили пациенты в Facebook.

По их словам, родственникам приходится практически каждый день приносить воду в бутылках. Они добавили, что запрещают за раз передавать более двух литров.

«Пятилитровые бутылки брать отказываются, а у пациентов потребность в воде значительно выше. Им приходится делиться друг с другом», — сказано в сообщении.

С этим вопросом журналисты обратились к правительству региона.

«По нормативам в больницах не должно быть ни кулеров, ни иных источников питьевой воды. Кипяченая в чайниках или бутилированная», — говорится в ответе.

Ранее ростовский врач заявил о необходимости ввести трехнедельный локдаун.

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