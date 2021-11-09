Пациенты ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону заявили о нехватке питьевой воды

По их словам, родственникам приходится практически каждый день приносить воду в бутылках. Они добавили, что запрещают за раз передавать более двух литров.
«Пятилитровые бутылки брать отказываются, а у пациентов потребность в воде значительно выше. Им приходится делиться друг с другом», — сказано в сообщении.
С этим вопросом журналисты обратились к правительству региона.
«По нормативам в больницах не должно быть ни кулеров, ни иных источников питьевой воды. Кипяченая в чайниках или бутилированная», — говорится в ответе.