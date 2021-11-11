Магазин канцтоваров в центре Ростова закрыли из-за нарушения антиковидных мер

Posted 11 ноября 2021, 11:11
Published 11 ноября 2021, 11:11
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
Административное наказание было вынесено в адрес одного из магазинов сети «Офискласс», торговый объект закрыли на семь суток. Сообщается, что причиной этому послужили нарушения, которые были допущены продавцами.
Работники магазина осуществляли продажу товаров без медицинских масок и перчаток, а также не просили соблюдать соответствующие правила покупателей.
Административное наказание в адрес магазина вынес Кировский районный суд. По истечению срока наказания, магазин полностью устранил все нарушения и возобновил торговую деятельность.
Ранее сообщалось, что губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал закрывать магазины, нарушающие антиковидные ограничения.