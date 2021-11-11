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Posted 11 ноября 2021, 11:11

Published 11 ноября 2021, 11:11

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Магазин канцтоваров в центре Ростова закрыли из-за нарушения антиковидных мер

11 ноября 2021, 11:11
В Ростове-на-Дону закрыли магазин канцтоваров из-за того, что продавцы нарушали установленные антиковидные меры, сообщается на сайте ФССП по Ростовской области.

Административное наказание было вынесено в адрес одного из магазинов сети «Офискласс», торговый объект закрыли на семь суток. Сообщается, что причиной этому послужили нарушения, которые были допущены продавцами.

Работники магазина осуществляли продажу товаров без медицинских масок и перчаток, а также не просили соблюдать соответствующие правила покупателей.

Административное наказание в адрес магазина вынес Кировский районный суд. По истечению срока наказания, магазин полностью устранил все нарушения и возобновил торговую деятельность.

Ранее сообщалось, что губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал закрывать магазины, нарушающие антиковидные ограничения.

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