rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября 2021, 07:27

Published 12 ноября 2021, 07:27

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

На новогодние инсталляции и другие украшения власти Ростова потратят 7,2 млн рублей

12 ноября 2021, 07:27
В Ростове управление наружной рекламы города объявили конкурс для поиска поставщика новогодних декораций, об этом сообщают данные портала Госзакупки.

В Ростове-на-Дону объявили аукцион для поиска подрядчика, который выполнит работы по украшению города к Новому году за 7,2 миллиона рублей.

Согласно материалам заявки, от будущего подрядчика потребуется подготовить несколько крупных флаговых композиций, которые будут размещены на центральных улицах Ростова и на его въездах, а также баннеры и панно с детскими рисунками. Вместе с этим ростовское управление наружной рекламы намерено приобрести топиарную композицию, представляющую собой повозку с двумя лошадьми, световые инсталляции в форме елочных шаров, а также декоративную арку на площади Советов, представляющую собой стилизованные цифры 2022 года.

Заявки будут принимать до 19 ноября, а победителя аукциона выберут 23 ноября. Сами работы по подготовке и установке декораций должны завершить 17 декабря, а демонтаж конструкций подрядчик должен провести с 24 по 31 января 2022 года, после чего утилизировать все декорации в течение пяти дней.

Ранее на украшение Ростова ко Дню города власти потратили 4,4 миллиона рублей.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика