На новогодние инсталляции и другие украшения власти Ростова потратят 7,2 млн рублей

Posted 12 ноября 2021, 07:27
Published 12 ноября 2021, 07:27
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
В Ростове-на-Дону объявили аукцион для поиска подрядчика, который выполнит работы по украшению города к Новому году за 7,2 миллиона рублей.
Согласно материалам заявки, от будущего подрядчика потребуется подготовить несколько крупных флаговых композиций, которые будут размещены на центральных улицах Ростова и на его въездах, а также баннеры и панно с детскими рисунками. Вместе с этим ростовское управление наружной рекламы намерено приобрести топиарную композицию, представляющую собой повозку с двумя лошадьми, световые инсталляции в форме елочных шаров, а также декоративную арку на площади Советов, представляющую собой стилизованные цифры 2022 года.
Заявки будут принимать до 19 ноября, а победителя аукциона выберут 23 ноября. Сами работы по подготовке и установке декораций должны завершить 17 декабря, а демонтаж конструкций подрядчик должен провести с 24 по 31 января 2022 года, после чего утилизировать все декорации в течение пяти дней.