На новогодние инсталляции и другие украшения власти Ростова потратят 7,2 млн рублей

Согласно материалам заявки, от будущего подрядчика потребуется подготовить несколько крупных флаговых композиций, которые будут размещены на центральных улицах Ростова и на его въездах, а также баннеры и панно с детскими рисунками. Вместе с этим ростовское управление наружной рекламы намерено приобрести топиарную композицию, представляющую собой повозку с двумя лошадьми, световые инсталляции в форме елочных шаров, а также декоративную арку на площади Советов, представляющую собой стилизованные цифры 2022 года.