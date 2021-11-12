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Posted 12 ноября 2021, 04:43

Published 12 ноября 2021, 04:43

Modified 1 октября, 13:57

Updated 1 октября, 13:57

В генплан Ростова включат новые дороги, но уберут несколько школ и ряд детских садов

12 ноября 2021, 04:43
Власти Ростова-на-Дону подготовили изменения в генплан города, документ будет действовать до 2025 года, сообщили в мэрии.

В генплане практически нет изменений по жилой застройке. Предлагается внести изменения для участков на улицах Тружеников, Батуринской и Свердловской, чтобы можно было проводить строительные работы.

Часть территории старого аэропорта хотят перевести в общественно-деловую зону. Речь идет об участке между Шолохова и парковкой бывшего аэровокзала.

Есть инициатива перенести стадион «Трудовые резервы» на Зеленый остров. При этом из генплана убрали несколько социальных объектов, которые намеревались построить. Это коснется детсадов и школ в районе Рижской и Содружества, Оружейного и Волнистой.

Новые дороги должны появиться по Курсантов, Еляна, Назарько и Сталинградской.

Ранее стало известно, что для строительства дороги к СНТ «Нефтяник» в Ростове изымут землю в Ленинском районе.

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