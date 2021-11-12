В Ростове завели уголовное дело на директора филиала «РЖД Логистика»

Сообщается, что руководителя «подкупил» глава коммерческой фирмы. Согласно следствию, он подарил представителю РЖД машину марки Hyundai Solaris в надежде на то, что не получит счет за сверхнормативный простой вагонов.
В итоге сумма нанесенного предприятию ущерба в 2019 и 2020 году составила 390 тысяч рублей. На данный момент по уголовному делу идут необходимые следственные проверки на установление всех обстоятельств.
Ранее сообщалось, что ростовчанина осудят за езду в пьяном виде без прав и попытку дать взятку полицейским.