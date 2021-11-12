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В Ростовской области мужчина до смерти забил знакомую палкой у нее дома

12 ноября 2021, 19:00
Фото: rostov.sledcom.ru
В Ростовской области под суд пойдет мужчина, избивший свою знакомую палкой до смерти, сообщает СК по Ростовской области.

По версии следствия, происшествие произошло в августе 2020 года в поселке Первомайский Красносулинского района. Мужчина 43 лет пришлось в гости к своей знакомой и начал требовать дать ему денег, отмечается, что фигурант был пьян. После отказа он схватил деревянную палку и ударил женщину по голове несколько раз.

Женщина скончалась на месте, а подогреваемый, тем временем, похитил из ее дома 90 тысяч рублей, а затем скрылся с места преступления. Мужчину объявили в розыск, однако скоро нашли и возбудили уголовное дело, которое уже направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Ростове завели уголовное дело на директора филиала «РЖД Логистика».

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