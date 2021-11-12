В Ростовской области мужчина до смерти забил знакомую палкой у нее дома

По версии следствия, происшествие произошло в августе 2020 года в поселке Первомайский Красносулинского района. Мужчина 43 лет пришлось в гости к своей знакомой и начал требовать дать ему денег, отмечается, что фигурант был пьян. После отказа он схватил деревянную палку и ударил женщину по голове несколько раз.
Женщина скончалась на месте, а подогреваемый, тем временем, похитил из ее дома 90 тысяч рублей, а затем скрылся с места преступления. Мужчину объявили в розыск, однако скоро нашли и возбудили уголовное дело, которое уже направлено в суд.