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В Ростовской области после крупного ДТП погиб подполковник полиции

12 ноября 2021, 12:34
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Ростовской области после крупного ДТП подполковник полиции попал в реанимацию и умер, пишет информационный портал DonDay.ru.

Происшествие произошло на трассе Волгодонск-Зимовники утром 8 ноября. Сообщается, что четвертом километре дороги водитель автомобиля ВАЗ-21101 пошел на обгон машины, однако, не успел совершить маневр и «вылетел» на встречную полосу. В результате машина врезалась в Hunyadi Accent, за рулем которого находился врио начальника следственного управления МВД «Волгодонское» 41-летний Денис Сушков.

После аварии обоих водителей доставили в БСМП Волгодонска, полицейский попал в реанимацию с травмой головы и грудной клетки. В больнице ему провели сложную операцию, однако, спасти пациента не удалось. Денис Сушков скончался 9 ноября.

Ранее в Ростовской области 30-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП с трактором.

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#Новости#Происшествия
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