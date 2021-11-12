В Ростовской области после крупного ДТП погиб подполковник полиции

Происшествие произошло на трассе Волгодонск-Зимовники утром 8 ноября. Сообщается, что четвертом километре дороги водитель автомобиля ВАЗ-21101 пошел на обгон машины, однако, не успел совершить маневр и «вылетел» на встречную полосу. В результате машина врезалась в Hunyadi Accent, за рулем которого находился врио начальника следственного управления МВД «Волгодонское» 41-летний Денис Сушков.