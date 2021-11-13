rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В горздраве Ростова-на-Дону рассказали, как получить медотвод от вакцинации

13 ноября 2021, 05:45
Фото: pixabay
Жителям Ростова-на-Дону назвали ситуации, при которых можно не делать прививку от коронавируса, сообщает городское управление здравоохранения.

Медотвод могут получить люди, у которых есть противопоказания. Но решение об этом принимает врачебная комиссия.

Бывают случаи, когда противопоказания являются временными. В этом случае человек получает справку о медотводе, которая будет действовать месяц. После этого нужно снова проконсультироваться с медицинским специалистом.

В справку вписывают имя, дату рождения и диагноз, из-за которого не получится пройти вакцинацию.

Ранее появилась информация, что власти Ростовской области рассмотрят вопрос введения QR-кодов для людей с антителами.

Материалы по теме
Еще 38 тыс территорий в Ростовской области обезопасили от коронавирусаВ Ростовской области от коронавируса умерли 32 местных жителяВ Ростовской области 655 человек заразились коронавирусом за сутки
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00