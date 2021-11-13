В горздраве Ростова-на-Дону рассказали, как получить медотвод от вакцинации

Медотвод могут получить люди, у которых есть противопоказания. Но решение об этом принимает врачебная комиссия.
Бывают случаи, когда противопоказания являются временными. В этом случае человек получает справку о медотводе, которая будет действовать месяц. После этого нужно снова проконсультироваться с медицинским специалистом.
В справку вписывают имя, дату рождения и диагноз, из-за которого не получится пройти вакцинацию.
Ранее появилась информация, что власти Ростовской области рассмотрят вопрос введения QR-кодов для людей с антителами.