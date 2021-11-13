В Ростовской области зарегистрировали 657 случаев коронавируса за сутки

Инфекция продолжает распространяться во всех территориях региона. Из-за этого сохраняется высокая заполняемость ковидных госпиталей.
В больницах сейчас лечатся более 5,2 тысячи пациентов, в том числе задействованы аппараты ИВЛ. Скончались за сутки 12 женщин и 21 мужчина, которым было от 48 до 85 лет.
С начала пандемии зарегистрировали 164500 случаев заражения, выздоровели 139 тысяч граждан. Жертвами инфекции стали 8113 пациентов.
Напомним, что власти Ростовской области рассматривают тему введения QR-кодов для людей с антителами.