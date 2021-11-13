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В Ростовской области зарегистрировали 657 случаев коронавируса за сутки

13 ноября 2021, 08:50
Фото: pixabay
В Ростовской области коронавирус подтвердили еще у 657 человек, заявили в облправительстве.

Инфекция продолжает распространяться во всех территориях региона. Из-за этого сохраняется высокая заполняемость ковидных госпиталей.

В больницах сейчас лечатся более 5,2 тысячи пациентов, в том числе задействованы аппараты ИВЛ. Скончались за сутки 12 женщин и 21 мужчина, которым было от 48 до 85 лет.

С начала пандемии зарегистрировали 164500 случаев заражения, выздоровели 139 тысяч граждан. Жертвами инфекции стали 8113 пациентов.

Напомним, что власти Ростовской области рассматривают тему введения QR-кодов для людей с антителами.

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