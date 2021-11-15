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Митрополит Меркурий заявил, что ростовчане верят в придуманного бога

15 ноября 2021, 15:09
Фото: rostoveparhia.ru
Глава Донской митрополии Меркурий обвинил ростовчан в поклонении удобному и выдуманному богу, об этом сообщила пресс-служба Ростовской-на-Дону епархии.

Во время Божественной литургии в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы митрополит Меркурий обвинил ростовчан в поклонении тому богу, которого они сами придумали ради удобства и успокоения своей души.

Митрополит Меркурий сообщил, что даже те верующие, что пытаются вести праведный образ жизни и посещают службы в большинстве своем придумали божество, с которым им было бы комфортно сосуществовать.

По словам священнослужителя, жители Ростова предпочитают поклоняться не истинному Богу, а тому, что не заставляет их совершать подвиги во имя спасения бессмертной души или признаваться в грехах.

«Эти люди сами хотят распоряжаться своей жизнью, невзирая на волю истинного Бога», — завершил проповедь митрополит Меркурий, отметив, что ему вселяет страх отчуждение людей от веры.

Ранее бывший священник поделился информацией о доходах ростовских храмов.

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