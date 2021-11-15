Митрополит Меркурий заявил, что ростовчане верят в придуманного бога

Во время Божественной литургии в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы митрополит Меркурий обвинил ростовчан в поклонении тому богу, которого они сами придумали ради удобства и успокоения своей души.
Митрополит Меркурий сообщил, что даже те верующие, что пытаются вести праведный образ жизни и посещают службы в большинстве своем придумали божество, с которым им было бы комфортно сосуществовать.
По словам священнослужителя, жители Ростова предпочитают поклоняться не истинному Богу, а тому, что не заставляет их совершать подвиги во имя спасения бессмертной души или признаваться в грехах.
«Эти люди сами хотят распоряжаться своей жизнью, невзирая на волю истинного Бога», — завершил проповедь митрополит Меркурий, отметив, что ему вселяет страх отчуждение людей от веры.