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Posted 16 ноября 2021, 13:17

Published 16 ноября 2021, 13:17

Modified 1 октября, 15:17

Updated 1 октября, 15:17

В Ростовской области у детей выявили гонконгский грипп в ноябре

16 ноября 2021, 13:17
В Ростовской области дети продолжают заражаться гриппом в ноябре, заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По его словам, две недели подряд выявляют случаи заражения среди несовершеннолетних. В целом ситуацию по гриппу он назвал благополучной. При этом в регионе у детей выявляют грипп типа H3N2 (гонконгский).

«По ОРВИ есть превышение эпидпорога на 16,8%. Оно является минимальным с сентября», — уточнил Ковалев.

Он добавил, что рост заболеваемости продолжается среди взрослого населения. Во всех детских возрастных группах эпидпорог не превышен благодаря длительным каникулам.

Ранее ростовский врач рассказал, как отличить COVID-19 от гриппа и ОРВИ.

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