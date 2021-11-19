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Posted 19 ноября 2021, 06:51

Published 19 ноября 2021, 06:51

Modified 1 октября, 13:39

Updated 1 октября, 13:39

Жителям Ростовской области рассказали о системе оплаты больничных

Жителям Ростовской области рассказали о системе оплаты больничных

19 ноября 2021, 06:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жителям Ростовской области рассказали, на какое количество оплачиваемых дней по больничному они могут рассчитывать, об этом сообщил Фонд социального страхования.

Сотрудники областного отделения Фонда соцстрахования рассказали, что существуют ограничения по продолжительности выплат пособия по «больничному». Это регулируется шестой статьей Федерального закона № 255-ФЗ.

Основными характеристиками, формирующими допустимый лимит дней на больничном, являются причины, по которым житель региона временно потерял трудоспособность. В зависимости от того, было это стационарное лечение, уход за близкими или санаторное восстановление после болезни — сроки будут различаться. Кроме того, лимит дней определяют дополнительные факторы — возраст человека, за которым ухаживают, а также условия трудового договора и состояние здоровья человека, взявшего больничный. Так, например, фактором влияния может быть инвалидность.

При разных вводных данных лимит оплачиваемых дней на больничном будет отличаться.

Фонд социального страхования уточняет, что в случае ухода за ребенком дошкольного и младшего школьного возрасти до семи лет родителю или другому члену семьи оплатят не более 60 дней в год. В случае ухода за больным ребенком в возрасте до семи лет, заболевание которого включено в перечень социально значимых болезней, срок выплат увеличится до 90 дней в году. Родителю или опекуну, ухаживающему за ребенком возрастом от семи до 15 лет, могут оплатить не более 45 дней, а уход за несовершеннолетними инвалидами оплачивают до 120 дней в году.

Вместе с этим уход за совершеннолетними родственниками, находящимися на амбулаторном лечении, оплачивают не дольше недели в каждом случае болезни, а общее число дней не должно составлять более 30 дней в год по всем случаям заболевания у одного члена семьи.

Сотрудник, который получил инвалидность, может получать пособие не более чем за четыре месяца подряд или же за пять нерабочих месяцев в течение всего календарного года.

При этом если трудовой договор был заключен на срок до шести месяцев, и болезнь или травма пришлись на срок действия договора, пособие будут выплачивать за срок до 75 дней.

В случае, если после стационарного лечения человеку необходимо восстановить здоровье в санатории — он может рассчитывать только на то пособие, которое будут выплачивать до 24 дней.

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