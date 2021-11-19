Жителям Ростовской области рассказали о системе оплаты больничных

Posted 19 ноября 2021, 06:51
Published 19 ноября 2021, 06:51
Modified 1 октября, 13:39
Updated 1 октября, 13:39
Сотрудники областного отделения Фонда соцстрахования рассказали, что существуют ограничения по продолжительности выплат пособия по «больничному». Это регулируется шестой статьей Федерального закона № 255-ФЗ.
Основными характеристиками, формирующими допустимый лимит дней на больничном, являются причины, по которым житель региона временно потерял трудоспособность. В зависимости от того, было это стационарное лечение, уход за близкими или санаторное восстановление после болезни — сроки будут различаться. Кроме того, лимит дней определяют дополнительные факторы — возраст человека, за которым ухаживают, а также условия трудового договора и состояние здоровья человека, взявшего больничный. Так, например, фактором влияния может быть инвалидность.
При разных вводных данных лимит оплачиваемых дней на больничном будет отличаться.
Фонд социального страхования уточняет, что в случае ухода за ребенком дошкольного и младшего школьного возрасти до семи лет родителю или другому члену семьи оплатят не более 60 дней в год. В случае ухода за больным ребенком в возрасте до семи лет, заболевание которого включено в перечень социально значимых болезней, срок выплат увеличится до 90 дней в году. Родителю или опекуну, ухаживающему за ребенком возрастом от семи до 15 лет, могут оплатить не более 45 дней, а уход за несовершеннолетними инвалидами оплачивают до 120 дней в году.
Вместе с этим уход за совершеннолетними родственниками, находящимися на амбулаторном лечении, оплачивают не дольше недели в каждом случае болезни, а общее число дней не должно составлять более 30 дней в год по всем случаям заболевания у одного члена семьи.
Сотрудник, который получил инвалидность, может получать пособие не более чем за четыре месяца подряд или же за пять нерабочих месяцев в течение всего календарного года.
При этом если трудовой договор был заключен на срок до шести месяцев, и болезнь или травма пришлись на срок действия договора, пособие будут выплачивать за срок до 75 дней.
В случае, если после стационарного лечения человеку необходимо восстановить здоровье в санатории — он может рассчитывать только на то пособие, которое будут выплачивать до 24 дней.
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