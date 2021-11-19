Жителям Ростовской области рассказали о системе оплаты больничных

Фонд социального страхования уточняет, что в случае ухода за ребенком дошкольного и младшего школьного возрасти до семи лет родителю или другому члену семьи оплатят не более 60 дней в год. В случае ухода за больным ребенком в возрасте до семи лет, заболевание которого включено в перечень социально значимых болезней, срок выплат увеличится до 90 дней в году. Родителю или опекуну, ухаживающему за ребенком возрастом от семи до 15 лет, могут оплатить не более 45 дней, а уход за несовершеннолетними инвалидами оплачивают до 120 дней в году.