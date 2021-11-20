Сотни домов останутся без света с 22 по 26 ноября в Ростове-на-Дону

Во вторник электричество выключат по улицам Инструментальная, Промышленная, Металлургическая, Новая, Селиванова, Ищенко, Ивахненко, переулкам Соборный, Деревообделочный, Столярный, Бакинский, на проспекте Шолохова. На следующий день ограничения будут действовать на проспекте 40 Лет Победы, улицах Пахотная, Лихачева, 12 декабря, Карбышева, Грисенко, Равенства, Новостроевская, в переулке Молочный.