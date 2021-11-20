Сотни домов останутся без света с 22 по 26 ноября в Ростове-на-Дону

В понедельник света не будет на улицах Думенко, Лелюшенко, Каскадная, Подъездная, Шеболдаева. Обесточат улицы Каяльская, Путевая, 3-я Левая, 5-я улица, Красноаксайская, Кржижановского, Герцена, Владиленская, Солидарности, Детская, Шатурская, Якуба Колоса.
Во вторник электричество выключат по улицам Инструментальная, Промышленная, Металлургическая, Новая, Селиванова, Ищенко, Ивахненко, переулкам Соборный, Деревообделочный, Столярный, Бакинский, на проспекте Шолохова. На следующий день ограничения будут действовать на проспекте 40 Лет Победы, улицах Пахотная, Лихачева, 12 декабря, Карбышева, Грисенко, Равенства, Новостроевская, в переулке Молочный.
В четверг свет отключат на улицах Алябьева, Мусоргского, Немировича-Данченко, Калитвинская, Подъездная, Шеболдаева, Каштановая, Липовая, Гераневая, в переулках Врубеля, Васнецова. В пятницу электричества не будет по улицам Богданова, Подвойского, Городовикова, 29-я линия, 31-я линия, 33-я линия, 35-я линия.